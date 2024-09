Allegri nie dla giganta? Bliżej posady sprawdzony wariant

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Benfiki Lizbona

Massimiliano Allegri nie zostanie trenerem Benfiki

Massimiliano Allegri to bez wątpienia jeden z najlepszych trenerów na świecie. Mimo że jest krytykowany za defensywnie usposobienie, to przynosiło to efekty w Milanie i w Juventusie. Tymczasem ostatnio pojawiły się wieści, że Włoch może przejąć stery nad Benfiką Lizbona. Wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Ekipa z Portugalii ma za sobą trudny start rozgrywek. Benfica w czterech spotkaniach wywalczyła siedem oczek. Kluczowy dla losów szkoleniowca Orłów był natomiast remis z Moreirense. Skutkował on tym, że z klubu został zwolniony Roger Schmidt.

W kontekście nowego szkoleniowca ekipy z Lizbony wymieniano między innymi Bruno Lage czy Massimiliano Allegriego. Źródło przekazało natomiast, że finalnie portugalski szkoleniowiec ma większe poparcie u władz klubu z Estadio Da Luz. Urodzony w Setubal trener od rozstania z Botafogo też nie jest związany z żadnym pracodawcą.

Zespół z Lizbony plasuje się na siódmej pozycji w tabeli ligi portugalskiej. Legitymuje się bilansem siedmiu oczek na koncie. Do lidera rozgrywek Sportingu Lizbona zawodnicy Orłów tracą pięć punktów.

Po reprezentacyjnej przerwie Benfica zmierzy się Santa Clarą. Mecz odbędzie się 14 września o godzinie 21:30. Z kolei tydzień później odbędą się derby Lizbony z udziałem Orłów i Boavisty.

