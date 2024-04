Na zdjęciu:

W środowy wieczór, 10 kwietnia kibiców czeka wielki hit Ligi Mistrzów: Paris Saint-Germain zmierzy się z FC Barcelona. W starciu rozgrywanym w stolicy Francji można spodziewać się emocji i co najważniejsze goli. Za choćby jedno trafienie Katalończyków Go+bet oferuje bonus 200 zł – sprawdź!

Standardowy kurs na gola przez Barcelonę to ok. 1.34

W Go+bet z kodem GOAL możesz obstawić to zdarzenie po kursie 100.00

Skorzystanie z promocji jest bardzo proste. Oto, co należy zrobić

200 zł bonusu od GO+bet za gola FC Barcelona

GO+bet często oferuje kibicom różnego rodzaju promocje na największe wydarzenia sportowe. Tym razem operator daje możliwość sięgnięcia po bonus 200 zł za choćby jednego gola, strzelonego przez Barcelonę w hitowym meczu z Paris Saint-Germain. Czy ekipa z Katalonii potwierdzi swoją skuteczność?

Z oferty promocyjnej możesz skorzystać zakładając konto w GO+bet z kodem bonusowym GOAL. Następnie wystarczy, że wykonasz kilka prostych kroków, które wyjaśniamy poniżej.

Jak odebrać ten bonus?

Zarejestruj konto w GO+bet z kodem promocyjnym GOAL, wyrażając przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu w wysokości co najmniej 60 zł Postaw pierwszy zakład SOLO po założeniu konta, na którym znajduje się typ z oferty przedmeczowej na gola FC Barcelona Stawka zakładu to dokładnie 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 200 zł

Czy w meczu Paris Saint-Germain – FC Barcelona padną bramki?

Można spodziewać się, że w spotkaniu tym zobaczymy ofensywną grę i sporo bramek. Obie drużyny grają niezwykle ofensywnie. Warto zauważyć, że Barcelona strzela bramkę w 3 na 4 meczów wyjazdowych w tym sezonie, a patrząc na wszystkie mecze, nie udało im się trafić do siatki rywala w zaledwie średnio jednym na dziesięć spotkań. To wskazuje, że Katalończycy mają ogromne szanse, by i w Paryżu zapisać na swoje konto choć jednego gola!

Drużyna Paris Saint-Germain zdobyła bramkę w 100% meczów w tym sezonie Drużyna Barcelona zdobyła bramkę w 75% meczów na wyjeździe w tym sezonie Drużyna Barcelona zdobyła bramkę w 88% meczów w tym sezonie

FC Barcelona w ośmiu meczach rozegranych w Lidze Mistrzów w tym sezonie, tylko raz nie strzeliła gola. Stało się w to w wyjazdowym starciu z Szachtarem Donieck (0:1).

Teraz Robert Lewandowski i jego koledzy z pewnością będą chcieli wywalczyć jak najlepszy rezultat w wyjazdowym meczu z Paris Saint-Germain. Pozwoli to im na znacznie spokojniejsze podejście do rewanżu, który zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Czy plan się powiedzie? Okaże się w środowy wieczór. Natomiast z całą pewnością promocja GO+bet jest niezwykle atrakcyjna.

Warunki bonusu GO+bet na gola Barcelony

Bonus 200 zł za gola FC Barcelona przeciwko PSG będą mogli zgarnąć tylko nowi klienci GO+bet. Jeśli kupon promocyjny okaże się trafiony, to gracz otrzyma nagrodę do 11 kwietnia do godz. 16:00.

Według regulaminu środki uzyskane z bonusu będą przelane z konta bonusowego na konto depozytowe gracza w przypadku, gdy gracz dokona 3-krotnego obrotu wartością bonusu. Nagrodę można wykorzystać na zakłady z oferty przedmeczowej oraz zakłady na żywo AKO zawierające co najmniej trzy zdarzenia, każde z min. kursem 1.30

Jak znaleźć ten bonus?

Żeby skorzystać z promocji na mecz PSG z Barceloną, wystarczy kliknąć w jeden z linków lub bannerów, które zamieszczono w tym artykule. Jest to najprostszy i najszybszy sposób, gwarantujący możliwość zgarnięcia bonusu 200 zł w GO+bet.

