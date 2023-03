Rozgrywki Fortuna 1 Ligi są w trakcie trwającego sezonu niezwykle atrakcyjne. W trakcie minionego weekendu odbyła się 21. kolejka. Tymczasem wciąż tak naprawdę nic nie wiadomo. Mimo że do końca kampanii pozostało każdej z drużyn zaledwie trzynaście meczów. Jasne jest natomiast, do kiedy kluby z czołówki zaplecza PKO Ekstraklasy mają czas na złożenie dokumentów dotyczących procesu licencyjnego na występy w Ekstraklasie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: ŁKS - Ruch Chorzów

Niebawem zacznie się proces związany z wysłaniem wniosków o licencję na grę w kolejnym sezonie Ekstraklasy i 1 Ligi

Komisja ds. Licencji Klubowych do 31 marca ma dostarczyć pakiet dokumentów, które kluby mają uzupełniać

Mają być składane do 15 kwietnia

Kwiecień kluczowy dla wielu klubów

Rozgrywki Fortuna 1 Ligi aktualnie są zdominowane przez ŁKS i Ruch Chorzów. Te dwie drużyny plasują się na dwóch pierwszych pozycjach w ligowej tabeli. Podopieczni Kazimierza Moskala mają na swoim koncie 44 punkty, trzy oczka mniej ma 14-krotny mistrz Polski.

Goal.pl dowiedział się natomiast, że tak jak w poprzednim sezonie kluby zgodnie z podręcznikiem Komisji ds. Licencji Klubowych do 31 marca otrzymują pakiet dokumentów, które kluby wypełniają i składają do 15 kwietnia. Jednocześnie przedstawiciele ekip mają jeszcze trochę czasu na załatwienie pilnych spraw.

W kontekście ŁKS-u teoretycznie kłopotów z uzyskaniem licencji na grę w elicie nie powinno być. Skomplikowana jest natomiast sytuacja w Ruchu Chorzów, czy Puszczy Niepołomice, które najpewniej będą musiały załatwić sobie stadiony zastępcze. W przypadku Niebieskich niezależnie od tego, czy chorzowianie wywalczą promocję do Ekstraklasy lub będą w kolejnym sezonie nadal rywalizować w 1 Lidze, to gra na innej arenie wydaje się bardzo prawdopodobna w nowej kampanii.

W kontekście pretendentów do awansu do wyższej klasy rozgrywkowej należy wymienić również drużyny zajmujące obecnie miejsca na pozycjach premiowanych grą w barażach. Są to: Bruk-Bet Termalica, Puszcza Niepołomice, Arka Gdynia, czy Chrobry Głogów. Ambicji związanych z grą w wyższej klasie rozgrywkowej nie porzuciły też: Wisła Kraków, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Stal Rzeszów, czy GKS Katowice.

