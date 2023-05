fot. Imago / Borys Gogulski / CYFRASPORT Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Wisła Kraków traci aktualnie dwa oczka do drugiego Ruchu Chorzów

Trener Radosław Sobolewski nie szczędził pochwał w kierunku trenera Bruk-Betu Termaliki, deklarując walkę do końca o bezpośredni awans

Starcie Białej Gwiazdy z ekipą Radoslava Latala zacznie soę o 20:30 w piątek 12 maja

“Będziemy walczyć do końca”

Wisła Kraków do piątkowej potyczki przystąpi, znajdując się na piątej pozycji w tabeli. Jednocześnie drużyna z Reymonta wciąż liczy się w grze o awans. Swego czasu była blisko miejsc związanych z bezpośrednią promocją. W każdym razie tabela na zapleczu PKO Ekstraklasy jest tak spłaszczona, że trudno przewidzieć, jaki finał będą mieć rozgrywki.

Wiadomo, że w trakcie piątkowej potyczki w szeregach krakowskiej ekipy nie będą mogli wystąpić: David Junca, Alan Uryga, czy Zdenek Ondrasek. Trener wiślaków był natomiast na przedmeczowej konferencji prasowej bardzo tajemniczy.

– Jeżeli chodzi o taktykę, to nie chciałbym zbyt dużo zdradzać. W ostatnim czasie było sporo zmian, szczególnie w linii obrony, a wiemy, jak ważne są automatyzmy. Tego nam brakowało, ale mam nadzieję, że tym razem ustrzeżemy się błędów i zawodnicy, którzy zagrają staną na wysokości zadania – rzekł Radosław Sobolewski cytowany przez oficjalną stronę internetową 13-krotnych mistrzów Polski.

– Każdy inaczej patrzy na futbol. Jedni idą w automatyzmy, z kolei drudzy próbują częstych rotacji. W mojej opinii trener Latal stara się dostosowywać system gry do zespołu przeciwnego, a o tym, która filozofia okaże się bardziej skuteczna przekonamy się po zakończeniu meczu. Jesteśmy jednak przygotowani i mamy swoje przypuszczenia, w jakim zestawieniu rywal rozpocznie piątkowe spotkanie – kontynuował trener Wisły.

– Jako trener mogę zapewnić, że Wisła Kraków zrobi wszystko, będzie walczyć do końca i grać najlepiej jak tylko można, by awansować bezpośrednio. Jeżeli jednak się to nie uda, to po prostu musimy zrealizować swój cel poprzez mecze barażowe – podsumował opiekun Białej Gwiazdy.

