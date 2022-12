fot. PressFocus Na zdjęciu: Kiko Ramirez

W czwartek Wisła Kraków oficjalnie zaprezentowała nowego dyrektora sportowego, którym został Kiko Ramirez. Były trener będzie od teraz odpowiadał za politykę transferową “Białej Gwiazdy”.

Kiko Ramirez został nowym dyrektorem sportowym Wisły Kraków

Jego kontrakt obowiązuje do końca obecnego sezonu

Ramirez oraz Jarosław Królewski opowiedzieli o planie na budowę zespołu

Priorytetem budowa drużyny w określonym budżecie

W ostatnich dniach pion sportowy Wisły Kraków przeszedł ogromne zmiany. Nowym dyrektorem sportowym “Białej Gwiazdy” został Kiko Ramirez, który w 2017 roku pracował jako jej trener. Tym razem jego rola będzie zupełnie inna, bowiem wspólnie ze swoimi asystentami będzie odpowiadał za politykę transferową i budowę zespołu, mogącego walczyć o powrót do Ekstraklasy.

Oficjalnie prezentacja Ramireza odbyła się w czwartek. W tej trakcie Hiszpan oraz prezes Jarosław Królewski poruszyli kilka istotnych kwestii.

Królewski opowiedział o planach Wisły Kraków na najbliższe okienko transferowe. Do drużyny dołączył już Igor Sapała, natomiast w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się dwóch kolejnych wzmocnień. Nie obędzie się także bez rozstań.

– Głównym priorytetem na najbliższy czas jest budowa drużyny w określonym budżecie. Musimy zdecydowanie popracować nad wzmocnieniami. W najbliższych dniach kilku piłkarzy dowie się, że nie będziemy na nich liczyć. Proszę się nie obawiać, nie będzie u nas “klubu kokosa”.

– Nasze transfery do działu sportowego były bardzo przemyślane. Ustaliliśmy ramy pionu sportowego. W styczniu zespół wyjedzie na obóz, do tego czasu mogą do niego dołączyć jeszcze dwaj piłkarze. Będziemy podpisywali takie kontrakty, że w przypadku awansu do Ekstraklasy będą przedłużone – zdradził prezes “Białej Gwiazdy”.

Na testach medycznych w Krakowie przebywa obecnie hiszpański skrzydłowy Alex Mula. Królewski poinformował, że decyzja w jego sprawie może zostać podjęta jeszcze dzisiaj.

– Mula jest w trakcie testów medycznych. O pewnych sprawach będziemy informować wcześniej, żeby opinia publiczna wiedziała, co dzieje się w klubie. Gdy chcemy pozyskać zawodników, którzy długo nie grali i są obcokrajowcami, musimy ich dobrze przebadać. Testy trwają od kilku dni, decyzja zapadnie w ciągu najbliższych kilku godzin – mówi.

Kibiców bardzo ciekawi kwestia przyszłości Luisa Fernandeza, który jesienią był najlepszym strzelcem ekipy z Krakowa. Prezes Wisły przekazał, że klub poznał warunki Hiszpana i ustosunkuje się do nich przed końcem roku.

– Rozmawialiśmy długo z Luisem Fernandezem, jego agentami, i poznaliśmy jego warunki nowego kontraktu. Jeszcze w tym roku podejmiemy decyzję z Kiko Ramirezem i trenerem Radosławem Sobolewskim. Nie chcemy osłabiać drużyny, ale musimy działać w ramach posiadanego budżetu – powiadomił Królewski.

Ramirez słynie ze sprawnego poruszania się po rynku hiszpańskim, natomiast niewiadomą stanowi jego znajomość rynku polskiego. Nowy dyrektor sportowy przyznał, że nad tą kwestią będzie pracował wspólnie z Pawłem Brożkiem oraz Radosławem Sobolewskim.

– Razem z Pawłem Brożkiem i trenerem Radosławem Sobolewskim, czyli osobami, które były już w klubie, będziemy nad tym wspólnie pracować. Kontrolujemy rynek hiszpański, grecki i inne europejskie – poinformował Ramirez.

