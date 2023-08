Dotychczas klub poinformował o 26 811 sprzedanych wejściówkach na sobotni mecz ze Stalą Rzeszów. Oznacza to, że spotkanie będzie rekordowe pod względem oglądalności na trybunach w całej historii ligi. Aktualny rekord, co ciekawe należy również do "Białej Gwiazdy".