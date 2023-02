fot. PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Dudek

Zagłębie Sosnowiec w sobotę wróci do ligowego grania, mierząc się w roli gospodarza z Arką Gdynia. Będzie to jednocześnie pierwsze ponowny debiut w Fortuna 1 Lidze dla Dariusza Dudka, który w szeregach Zagłębiaków zastąpił w roli trenera Artura Skowronka.

Zagłębie Sosnowiec ma plan, aby w sobotę odnieść szóste zwycięstwo w sezonie

Przed hitem 19. kolejki Fortuna 1 Ligi kilka zdań wyraził trener Dariusz Dudek

Opiekun sosnowiczan opowiedział, co na dzisiaj jest najważniejsze w klubie i jakie ma oczekiwania

Dariusz Dudek przed meczem z Arką Gdynia

Zagłębie Sosnowiec w meczu 19. kolejki ligowej ma zamiar wrócić na zwycięskie tory po pięciu spotkaniach bez zwycięstwa. Chociaż aktualnie Zagłębiacy mają na swoim koncie 22 punkty, tracąc sześć oczek do szóstej Arki Gdynia, to jednak opiekun sosnowiczan przekonuje, że na dzisiaj dla drużyny najważniejszym celem jest utrzymanie.

– Chcielibyśmy, aby przekaz z klubu wychodził zawsze pozytywny, bo ostatnio nie zawsze tak to wyglądało. Najważniejszym celem jest jednak to, aby wyniki drużyny były lepsze. Dlatego czeka nas dużo ciężkiej pracy – mówił trener Dariusz Dudek w trakcie konferencji prasowej.

– Mój warsztat na poziomie 1 Ligi jest bardzo wysoki. Dwa lata spędzone w Nowym Sączu dużo mi dały. Jesteśmy w trudnym momencie dla klubu, bo było sporo zmian. Musimy zatem wszyscy ustabilizować formę – kontynuował trener sosnowiczan.

– Po kilku kolejkach będziemy widzieli, w którym jesteśmy miejscu. Jednocześnie stanie się jasne, o co będziemy tak naprawdę grali. Wierzymy, że Zagłębie będzie wygrywało i jak najszybciej zapewni sobie utrzymanie w lidze, bo dzięki temu każdy z nas będzie miał spokojniejszą głowę – zaznaczył trener Zagłębia.

– Fajnie by było, jakby w naszej kadrze znalazł się zawodnik z naszej akademii. Będziemy pracować nad tym, aby materiał, który mamy, przebijał się do pierwszego zespołu. Jest to trudne, bo często w klubach nie ma cierpliwości, co wiąże się z częstymi zmianami. Patrzy się na wynik. Ja też wiem, że mówi się o mnie: “Uśmiechnięty Darek, ulizany Daruś”, ale przyjmuję to na klatę. Mam doświadczenie. Zdaję sobie sprawę, że może mieć miejsce kolejna zmiana trenera, jeśli nie będzie zwycięstw. Jest duża presja. Tym bardziej że wkrótce pojawi się nowy stadion, ale radzimy sobie z tym – powiedział Dudek.

Zagłębie w sobotę rozegra pierwszy z trzech lutowych meczów w roli gospodarza w Fortuna 1 Lidze, Dwa z tych spotkań sosnowiczanie rozegrają na Stadionie Ludowym. Tymczasem starcie z GKS-em Katowice odbędzie się już na ArcelorMittal Park.

