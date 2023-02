fot. PressFocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Wisła Kraków meczem z Resovią zaczyna drugą część sezonu w Fortuna 1 Lidze. Przed starciem z ekipą z Rzeszowa w trakcie konferencji prasowej z dziennikarzami spotkał się trener Radosław Sobolewski. Opowiedział między innymi o przygotowaniach do spotkania oraz sytuacji kadrowej przed meczem.

Wisła Kraków w spotkaniu 19. kolejki na zapleczu PKO Ekstraklasy zagra z Resovią

Przed starcie z jednym z ligowych outsiderów wypowiedział się trener Radosław Sobolewski

Opiekun Białej Gwiazdy przekonywał, że mocno wierzy w swoich piłkarzy, stawiając jasno cel, którym jest awans do elity

Radosław Sobolewski przed meczem Wisła Kraków – Resovia

Wisła Kraków w trakcie zimowej przerwy zmieniła się pod dowództwem dyrektora sportowego Kiko Ramireza. Tożsamość Białej Gwiazdy jest przede wszystkim hiszpańska. Do ekipy z Reymonta w trakcie zimowej sesji transferowej trafiło sześciu nowych zawodników, w tym pięciu Hiszpanów. Jedynym nowym polskim piłkarzem w ekipie z Krakowa jest Igor Sapała.

– Zawodnicy, którzy byli z nami od początku przygotowań są do mojej dyspozycji. Oczywistym jest, że musi minąć trochę czasu na wprowadzenie pozostałych piłkarzy, którzy dołączyli do nas nieco później. Myślę jednak, że jest to kwestia dwóch lub trzech tygodni, gdy dojdą do swojej pełnej dyspozycji – powiedział Radosław Sobolewski cytowany przez oficjalną stronę internetową Wisły Kraków.

– Cel jest jeden, którym jest awans i tego się trzymamy, ale powiem jeszcze inaczej. W Wiśle Kraków zawsze cele były wysokie i może właśnie dzięki temu ten klub ma tyle sukcesów na swoim koncie, bo stawianie sobie tych wysokich celów wymagało dążenia do nich. Nie zawsze się udawało, ale jest to moim zdaniem droga do rozwoju. To nie jest arogancja czy pycha, ale jest to z mojej perspektywy – Wiślaka – rzecz naturalna. Mocno wierzę w tych chłopaków, bo w trakcie okresu przygotowawczego wykonali naprawdę ogrom pracy – przekonywał opiekun Białej Gwiazdy.

– Ponadto odbyliśmy mnóstwo rozmów, zmieniliśmy nawyki i mam nadzieję, że to wszystko przełoży się na naszą dobrą postawę i na to, że zaczniemy wygrywać – uzupełnił 46-latek.

Piątkowe starcie z Resovią zacznie się o godzinie 20:30. W pierwszej batalii w tej kampanii z udziałem obu ekip Wisła była górą, wygrywając 2:0.

