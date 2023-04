Bruk-Bet Termalica Nieciecza okazała się lepsza od Ruchu Chorzów w meczu na szczycie Fortuna I Ligi. Słoniki po zaciętym spotkaniu pokonały Niebieckich i tracą już tylko trzy punkty do wicelidera. Co po ostatnim gwizdku powiedział Radoslav Latal, szkoleniowiec gospodarzy?

PressFocus Na zdjęciu: Radoslav Latal

Termalica pokonała Ruch w hicie 25. kolejki

Słoniki wygrały po bramkach Karaska i Radwańskiego

Jak mecz ocenił Radoslav Latal?

I liga. Latal pod wrażeniem postawy obrońców

W piątkowy wieczór doszło do hitowego starcia w Fortuna I Lidze. Bruk-Bet Termalica Nieciecza, która przed rozpoczęciem 25. kolejki zajmowała 4. lokatę, podejmowała Ruch Chorzów, który plasował się na 2. lokacie. Gospodarze po trafieniach Kacpra Karaska i Adama Radwańskiego pokonali Niebieskich i awansowali na 3. miejsce.

Słoniki sięgnęły po trzy oczka po niezwykle zaciętym starciu, w którym po analizie VAR dwukrotnie anulowano bramki gościom. Jak postawę swoich podopiecznych ocenił Radoslav Latal, trener ekipy z Niecieczy?

– Bardzo cieszymy się z wyniku tego meczu. To niezwykle ważne trzy punkty. Zagraliśmy bardzo dobrze w defensywie. Na zwycięstwo pracowaliśmy przez całe spotkanie. Ruch miał swoje momenty, ale udało nam się przechylić szalę na swoją stronę. Graliśmy na trzech obrońców, co okazało się skuteczne. Cała defensywa zaprezentowała się bez zarzutu. Mesanović miał okazję, by strzelić na 3:0 i zamknąć mecz, ale mu się to nie udało. Wiedzieliśmy o tym, że nasi rywale lubią zdobywać bramki w ostatnich minutach, jednak tym razem nie dopuściliśmy do tego.