Przetarg na mecze w kolejnym sezonie w 1 i 2 Lidze oraz w Pucharze Polski trwał do 5 lipca. Ciekawe informacje na jego temat przekazał dziennikarz Kacper Sosnowski ze Sport.pl. Dał do zrozumienia, że na dzisiaj bliższy zwycięstwa wydaje się publiczny nadawca.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Przetarg na prawa telewizyjne do meczów 1 i 2 Ligi oraz Pucharu Polski

Wciąż nie znana jest odpowiedź na pytanie, gdzie będzie można oglądać mecze 1 Ligi i Pucharu Polski w kampani 2024/2025

Ciekawe wieści w sprawie przekazał serwis Sport.pl

Możliwe są niespodziewane rozstrzygnięcia, które wpłyną też kwestie sublicencji na spotkania Ekstraklasy

1 i 2 Liga oraz Puchar Polski w TVP?

Przetarg na prawa telewizyjne do pokazywania spotkań 1 i 2 Ligi oraz Pucharu Polski był w ostatnim czasie jednym z bardziej elektryzujących. Wpływ na taki obrót wydarzeń miało to, że już wcześniej CANAL+ wygrał wyścig o Ekstraklasę.

Co prawda wciąż nie wiadomo, na jakiej otwartej antenie będą dostępne spotkania z najwyższej klasy rozgrywkowej. W każdym razie niewykluczone, że przetarg dotyczący emisji meczów 1 i 2 Ligi oraz Pucharu Polski będzie miał wpływ na rozstrzygnięcia związane z sublicencją na spotkania Ekstraklasy.

Dziennikarz Kacper Sosnowski ze Sport.pl przekonuje, że najbardziej zainteresowanymi stronami w sprawie zakupu praw do meczów z niższych klas rozgrywkowych i krajowego pucharu były TVP i Polsat. Lepszą ofertę miał jednak złożyć publiczny nadawca, który może zaoferować nie tylko atrakcyjniejsze warunki finansowe, ale też większą dostępność do spotkań na antenie TVP Sport.

Jeśli faktem okazałoby się, że publiczny nadawca przejmie pakiet ze spotkaniami do 1 i 2 Ligi oraz Pucharu Polski, to takie rozwiązanie może być problematyczne dla przedstawicieli CANAL+. TVP w takich okolicznościach może odpuścić sobie temat związany z zakupem sublicencji do spotkań Ekstraklasy.

