PressFocus Na zdjęciu: Hermes

Arka nie wygrała w Fortuna 1. Liga od 3 marca

W efekcie pracę stracił Hermes

Jego miejsce zajął Ryszard Wieczorek

Arka ogłosiła nowego szkoleniowca

Arka Gdynia poinformowała niespodziewanie, że Hermes przestał pełnić obowiązki pierwszego trenera tego klubu. Na razie zostanie on w Arce jako asystent, a decyzja o jego dalszym losie zostanie podjęta później. W miejsce Hermesa zatrudniony został 61-letni Ryszard Wieczorek.

– Nie boję się wyzwań. Jestem tak długo trenerem, tak długo pracowałem na różnym poziomie, że to dodatkowa adrenalina. Chcę dotrzeć do zawodników i zdiagnozować, gdzie z ich perspektywy jest problem, że w ostatnim okresie nie wygrywają, a tracą bramki w końcówce – mówi nowy trener Arki, który ma kontrakt do końca tego sezonu.

– Zdaję sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Wiem, jakie w Gdyni są oczekiwania, ale zrobię wszystko, by w te minimum osiem spotkań wykonać taką pracę, by Arka znalazła się w Ekstraklasie – dodał Wieczorek, którego ostatnim miejscem pracy była trzecioligowa Polonia Bytom, którą opuścił w tym sezonie.