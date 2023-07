Wielkie emocje w Rzeszowie. Niespodziewany lider Fortuna 1 Ligi

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Odry Opole

Odra Opole rozbiła Stal Rzeszów w meczu 1. kolejki

Zespół z Opolszczyzny został liderem tabeli

Stal nie wykorzystała rzutu karnego

Siedem goli, przestrzelony rzut karny – Odra liderem 1 ligi

Odra Opole w poprzednim sezonie walczyła o utrzymanie w 1 Lidze, Stal natomiast miała szansę na awans do PKO Ekstraklasy zajmując szóste miejsce na koniec sezonu i grając w barażach. Raczej nikt nie spodziewał się, że tak potoczy się mecz obu tych drużyn w ramach 1. kolejki nowego sezonu.

Odra Opole już do przerwy prowadziła 2:0 po trafieniach Galana i Niziołka. Stal Rzeszów prowadziła grę, ale to opolanie byli znacznie konkretniejsi na połowie rywala. Po zmianie stron zespół z Opolszczyzny nie zamierzał spoczywać na laurach i sensacyjnie wbił Stali kolejne dwa gole, choć wcześniej to gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego. Najpierw podwyższył Kamiński, a kilka minut później trafił Makuszewski.

Stal w końcowych minutach spotkania chciała odwrócić losy meczu i rzuciła się do zdecydowanych ataków. To się opłaciło, bo gospodarze zdołali zmniejszyć rozmiary porażki, dzięki bramkom Lyczko oraz Ponce. Ostatnie słowo należało jednak do gości. W doliczonym czasie gry ponownie na listę strzelców wpisał się Galan ustalając wynik spotkania na 5:2.

Zobacz również: Lech wciąż może być rozstawiony w decydującej rundzie. Co się musi stać?