fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Drugie zwycięstwo z rzędu w lidze zaliczyła w piątek Wisła Kraków

Opinią na temat rywalizacji z Resovią podzielił się trener Radosław Sobolewski

Aktualnie na koncie ekipy z Reymonta jest 20 punktów

Radosław Sobolewski podsumował spotkanie z Wisła – Resovia

Wisła Kraków dzięki piątkowej wygranej ma na swoim koncie 20 punktów. To efekt pięciu zwycięstw i pięciu remisów. Ekipa z Reymonta jednocześnie na dobre włączyła się do gry o awans do elity.

– Myślę, że rozegraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie. Odnieśliśmy zasłużone, wysokie zwycięstwo. Chciałbym pogratulować chłopakom tego nastawienia mentalnego, tego charakteru, ale również spraw czysto piłkarskich, czyli realizacji założeń czysto techniczno-taktycznych. Było w tym meczu dużo takich elementów widać, mimo że przeciwnik skorygował swoje pewne zachowania w porównaniu do poprzednich meczów, to i tak udawało nam się znajdować przestrzenie, które chcieliśmy przed meczem uwalniać i to przyniosło efekt w postaci tego okazałego zwycięstwa – mówił Radosław Sobolewski na pomeczowej konferencji prasowej cytowanej przez WislaKrakow.com.

– Rozmawiamy o całym meczu z doliczonym czasem, a ja bym nawet nie powiedział, że to były cztery minuty, a dwie, może dwie i pół, gdy zespół przeciwny też próbuje coś zrobić. Ja jednak będę się skupiał na tym, co było pozytywne, a tak naprawdę cały mecz mogę ocenić jedynie pozytywnie. Tak, jak teraz wypominane są cztery minuty, tak wypominane było trzydzieści minut ze Zniczem mimo 6:2, więc ja z zespołem, razem z chłopakami w szatni szukamy pozytywów i chcemy się rozwijać, iść do przodu. I fajnie, że znów nam się udało ten krok do przodu zrobić. Ugruntowaliśmy swoją pozycję w górnej części tabeli – uzupełnił trener Białej Gwiazdy.

