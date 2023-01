fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów otrzymał we wtorek 31 stycznia zgodę od Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN na rozgrywanie spotkań na Stadionie Miejski w Gliwicach im. Piotra Wieczorka. Jednocześnie w drugą sobotę lutego o godzinie 17:30 drugą część sezonu Fortuna 1 Ligi piłkarze Niebieskich zaczną na Okrzei od batalii z Chrobrym Głogów.

Ruch Chorzów wiosnę spędzi w Gliwicach

Ruch Chorzów stycznia 2023 roku nie może miło wspominać. Po decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamknięciu obiektu przy ulicy Cichej, w związku z pilną potrzebą demontażu masztu oświetleniowego numer dwa z sektora numer jeden musiał znaleźć sobie stadion zastępczy, na, którym będzie mógł rywalizować o awans do elity.

W kontekście zespołu Jarosława Skrobacza od początku tak naprawdę brane pod uwagę były tylko dwa stadiony, czyli w Tychach i Gliwicach. Ostatecznie wybór padł na arenę Niebiesko-czerwonych, na której w przeszłości Ruch miał już okazję grać w europejskich pucharach. Wówczas było to związane z kłopotami z murawą na płycie obiektu przy ulicy Cichej.

Umowa między klubem z Chorzowa a Piastem obejmuje nie tylko rozegranie spotkań w ramach sezonu zasadniczego, ale również baraży. Koszty wynajęcia stadionu w Gliwicach zadeklarowało wziąć na swoje barki Miasto Chorzów. Wiadomo, że łączny koszt ma wynieść nieco ponad milion złotych.

– Zamknięcie stadionu i konieczność wycięcia jednego z masztów oświetleniowych spadło na nas jak grom z jasnego nieba. Szybko jednak musieliśmy się otrząsnąć i szukać obiektu zastępczego dla naszego zespołu. Podobnie jak 9 lat temu, pomocną dłoń wyciągnęły do nas Gliwice i klub Piast. Jesteśmy wdzięczni za chęć pomocy i życzliwość w tak trudnej dla nas sytuacji. Nasza drużyna będzie miała w Gliwicach dobre warunki do rozgrywania spotkań, a kibice do ich oglądania. Oczywiście chcemy jak najszybciej wrócić na Cichą, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Nasza droga nie jest łatwa, ale razem jesteśmy w stanie pokonać wszystkie przeciwności losu – mówił prezes Ruchu Chorzów – Seweryn Siemianowski cytowany przez KSRuch.com.

14-krotny mistrz Polski w roli gospodarza rozgrywał mecze na arenie Piasta w 2014 roku. Wówczas mierzył się między innymi z takimi zespołami jak: FC Vaduz, Esbjerg fB oraz Metalist Charków. Ruch miał też okazję rozegrać spotkanie ligowe z Górnikiem Łęczna na stadionie w Gliwicach.

