Ruch Chorzów poinformował, że oficjalnym sponsorem klubu zostały zakłady bukmacherskie Betters. Dzięki nowej współpracy kibice Niebieskich będą mogli liczyć na różnego rodzaju konkursy z nagrodami. Głównie współpraca ma opierać się na obecności bukmachera w mediach społecznościowych 14-krotnego mistrza Polski.

Ruch Chorzów pozyskał nowego sponsora

Oficjalnym bukamcherem Niebieskich został Betters

Firma na rynku w Polsce funkcjonuje od 2021 roku

Ruch gra z Betters

Ruch Chorzów w najbliższą sobote zacznie druga częśc sezonu. Już na starcie kilka procent szans na awans do elity Niebiescy stracili, bo spotkania w roli gospodarza w Fortuna 1 Lidze będą rozgrywać nie na obiekcie przy Cichej 6, a na stadionie Piasta Gliwice. Jest to związane z planami dotyczącymi modernizacji masztów oświetleniowych na obiekcie Ruchu.

Ekipa z Chorzowa nie zamierza jednak tanio sprzedać skóry. Po pierwszej części sezonu podopieczni Jarosława Skrobacz plasują się na trzecim miejscu w tabeli. Mimo że mecze w roli gospodarza będą rozgrywać na stadionie oddalonym o mniej więcej 20 kilometrów, to mają nadzieję powalczyć o powrót do Ekstraklasy.

Tymczasem w czwartek 9 lutego 2023 roku światło dzienne ujrzała pozytywna wiadomość z klubu z Chorzowa. Ruch nawiązał współpracę z zakładami bukmacherskimi Betters. “Stało się! Nowy legalny polski bukmacher BETTERS został oficjalnym Sponsorem Ruchu Chorzów” – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Niebieskich.

– Rozpoczęcie współpracy z BETTERS to kolejna cegiełka do odbudowy Klubu. Ruch zawsze był wielką marką, budzącą olbrzymie zainteresowanie Kibiców. Teraz jest także solidnym i wiarygodnym partnerem, budzącym zaufanie. Jestem przekonany, że nasze wspólne działania przyniosą wymierne korzyści zarówno Ruchowi, jak i firmie BETTERS. Mam nadzieję, że to początek długiej i owocnej współpracy – rzekł Seweryn Siemianowski, prezes Ruchu Chorzów.

Niebiescy w sobotę zmierzą się o 17:30 z Chrobrym Głogów. Będzie to pierwsze spotkanie w 2023 roku w Fortuna 1 Lidze.

