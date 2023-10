Podbeskidzie Bielsko-Biała w tym sezonie nie spełnia pokładanych nadziei. Górale mi włączyć się do gry o najwyższe cele. Po pierwszych meczach nowego sezonu trudno jednak przypuszczać, aby bielszczanie powalczyli o awans do PKO Ekstraklasy. Atmosfera w klubie jest napięta, a ostatnio do rezerw został przesunięty Michała Janota.