Pierwszoligowiec reaguje po kompromitującej porażce, trener na wylocie

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Dudek

Zagłębie Sosnowiec zwolni Dariusza Dudka

48-latek poprowadził zespół w zaledwie ośmiu spotkaniach

Władze Zagłębia reagują w związku z trudną sytuacją w tabeli

Dudek po raz trzeci traci pracę w Sosnowcu

Obecny sezon na ławce trenerskiej Zagłębia Sosnowiec rozpoczął Artur Skowronek. Dotrwał on jedynie do grudnia, kiedy to zastąpił go Dariusz Dudek. 48-latek objął zespół w trakcie zimowej przerwy, co pozwoliło mu się spokojnie przygotować do pracy przed rundą wiosenną.

Po zmianie szkoleniowca Zagłębie nie zanotowało jednak poprawy wyników. Wiosną wygrało zaledwie jedno spotkanie, dwukrotnie przy tym remisując i aż pięciokrotnie przegrywając. Drużyna z Sosnowca znalazła się w trudnej sytuacji i jest zagrożona opuszczeniem pierwszej ligi. Przewaga nad strefą spadkową wynosi trzy punkty.

Władze klubu straciły cierpliwość do Dudka po dotkliwej porażce ze Stalą Rzeszów (0-6). To po tym spotkaniu podjęto decyzję o zwolnieniu, o czym informuje Tomasz Włodarczyk.

Dariusz Dudek ma zostać zwolniony z Zagłębia Sosnowiec po porażce 0:6 ze Stalą Rzeszów. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) April 12, 2023

Dudek po raz trzeci w trakcie swojej trenerskiej kariery traci pracę w Sosnowcu. W przeszłości prowadził Zagłębie w latach 2017-2018 oraz 2019-2020. Obecne podejście było jednak dla niego najgorsze i najkrótsze.

