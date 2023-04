PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Dudek

Zagłębie Sosnowiec poinformowało o zwolnieniu Dariusza Dudka

Trener poprowadził drużynę tylko w ośmiu spotkaniach

Tymczasowym szkoleniowcem został Marcin Malinowski

Dariusz Dudek zwolniony z Zagłębia Sosnowiec

Dariusz Dudek objął zespół Zagłębia Sosnowiec w trakcie przerwy zimowej. Zastąpił na tym stanowisku Artura Skowronka. Zespół pod 48-latka rozegrał osiem spotkań, wygrywając jedno, remisując dwa i przegrywając pięć z bilansem goli 4-14. Aż sześć bramek stracili w ostatnim ligowym spotkaniu przeciwko Stali Rzeszów. W środowe popołudnie klub za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformował o rozstaniu z Dariuszem Dudkiem.

Dariusz Dudek nie jest już trenerem Zagłębia Sosnowiec. Jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej 🔴🟢⚪



To już trzeci taki epizod w jego karierze, kiedy został zwolniony z Zagłębia Sosnowiec. Jego dotychczas największym osiągnięciem w przygodzie trenerskiej jest wywalczenie właśnie z Zagłębiem awansu do Ekstraklasy. Miało to miejsce w sezonie 2016/17.

Zagłębie Sosnowiec w najbliższym meczu ligowym zmierzy się z Ruchem Chorzów. Drużynę w tym spotkaniu poprowadzi Marcin Malinowski, dotychczasowy asystent Dariusza Dudka.

