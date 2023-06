Wisła Kraków we wtorek 6 czerwca przegrała z Puszczą Niepołomice w półfinale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy i kolejny sezon spędzi na poziomie 1. ligi. Fani Białej Gwiazdy długo czekali na głos kapitana klubu. W końcu Igor Łasicki zwrócił się do kibiców i przeprosił ich za rozczarowującą końcówkę rozgrywek.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Łasicki (Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice)

Wisła Kraków drugi sezon z rzędu spędzi na zapleczu Ekstraklasy

Biała Gwiazda przegrała walkę o awans w półfinale baraży

Igor Łasicki, kapitan drużyny, wypowiedział się na temat ostatnich wydarzeń

Wisła. Igor Łasicki skomentował porażkę w barażach

Wisła Kraków pod wodzą Radosława Sobolewskiego i dzięki kilku solidnym wzmocnieniom zdołała rozpocząć marsz w górę tabeli Fortuna 1 Ligi, jednak mimo znakomitej rundy rewanżowej nie udało jej się uplasować na jednym z dwóch najwyższych stopni podium. To oznaczało, że o awans do PKO BP Ekstraklasy Biała Gwiazda musiała walczyć w barażach. Niestety, klub ze stolicy Małopolski pożegnał się z nimi na etapie półfinału – lepsza okazała się Puszcza Niepołomice, która w niedzielę pokonała także Bruk-Bet Termalicę Nieciecza i w przyszłym sezonie zagra w krajowej elicie.

Dopiero po prawie tygodniu fani ekipy z Reymonta doczekali się wypowiedzi kapitana zespołu. Igor Łasicki opublikował na swoim Instagramie post, w którym odniósł się do porażki w decydującym spotkaniu.

– Kiedy emocje już opadły, chciałbym podziękować wszystkim kibicom za wsparcie jakie od Was otrzymaliśmy, za wiarę do ostatniej minuty i doping. Jednocześnie przeprosić, bo nie takiego końca sezonu oczekiwaliśmy. To trudny moment dla nas wszystkich. Trzeba wyciągnąć wnioski i wierze w to, że Wisła wróci tam, gdzie jej miejsce.

