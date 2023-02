fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Chrobry Głogów

Ruch Chorzów w drugim sobotnim spotkaniu 19. kolejki Fortuna 1 Ligi pokonał w roli gospodarza Chrobry Głogów (1:0). Niebiescy byli zespołem zdecydowanie lepszy od drużyny Marka Gołębiewskiego, odnosząc w pełni zasłużone zwycięstwo. Bohaterem 14-krotnego mistrza Polski został Tomasz Foszmańczyk, ktory w doliczonym czasie rywalizacji wykorzystał rzut karny. Na trybunach w Gliwicach obecnych było ponad osiem tysięcy widzów.

Ruch Chorzów po rozegraniu dziewiętnastu ligowych spotkań ma na swoim koncie 35 punktów

31 oczek uzbierali jak dotąd gracze Marka Gołębiewskiego

Goście od 81 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce za faul Mavroudisa Bougaidisa

Ruch Chorzów wskoczył na pozycję wicelidera

Ruch Chorzów zaczął ligowe granie w 2023 roku od starcia na szczycie na zapleczu PKO Ekstraklasy z Chrobrym Głogów. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego obie ekipy dzielił tylko punkt w tabeli. Niebiescy jednocześnie zaczynali granie na stadionie w Gliwicach, co jest następstwem planowanej modernizacji wież oświetleniowych, co ma mieć miejsce w jeszcze bliżej nieokreślonej przyszłości.

Chorzowianie w pierwszych fragmentach rywalizacji nie rzucili się do huraganowych ataków, oddając inicjatywę rywalom. Jednocześnie już w siódmej minucie ze świetnej strony pokazał się Jakub Bielecki, ratując Ruch przed stratą bramki. Golkiper Niebieskich w sytuacji sam na sam z Kamilem Wojtyrą obronił ofiarnie strzał zawodnika gości.

Foszmańczyk bohaterem Niebieskich

Podopieczni Jarosława Skrobacza najbliżej zdobycia bramki w pierwszej odsłonie byli natomiast w 29. minucie. Po podaniu głową Daniela Szczepana w sytuacji oko w oko z bramkarzem rywali znalazł się Michał Feliks. Przegrał jednak pojedynek z Karolem Dybowskim. Do końca pierwszej połowy wynik już się nie zmienił.

Atmosfera na Okrzei generuje normalnie ciary na ciele. Wiedziałem, że stadion może być solidnie wypełniony, spodziewałem się głośnego dopingu, ale chyba nie aż tak bardzo. Wow. PS. szacun dla kibiców gości, że też obecni. #PierwszaLigaStylŻycia #RCHCHR — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) February 11, 2023

Godne uwagi jest to, że arena w Gliwicach została wypełniona mniej więcej na poziomie 70 procent przez widzów, co na spotkaniach z udziałem Piasta nie należy do codzienności. Ciekawostką jest fakt, ze w trakcie sobotniej potyczki został pobity rekord frekwencji w sektorze rodzinnym Niebieskich, na którym obecnych było ponad tysiąc kibiców młodego pokolenia.

W pierwszej połowie Ruch starał się kontrolować boiskowe wydarzenia, ale miał kłopoty w grze ofensywnej. Chrobry nastawiony na grę z kontry kilka razy potrafił poważnie zagrozić bramce Niebieskich, ale na szczęście dla Bieleckiego, bez efektu. Po zmianie stron sytuacja uległa zmianie.

W drugiej połowie meczu 14-krotny mistrz Polski zaczął grać na poziomie, do którego przyzwyczaił jesienią. Dłużej utrzymywał się przy piłce, tworzył akcje w ataku pozycyjnym, sprowadzając rywala do swojej strefy obronnej. Wszystko było ok, ale tylko do momentu, gdy dochodziło do dośrodkowań lub strzałów. Centry były często niedokładne, a uderzenia pozbawione siły.

Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się bezbramkowym remisem, to gola na wagę wygranej Niebieskich strzelił Tomasz Foszmańczyk, wykorzystując jedenastkę. Ruch odniósł dziewiąte zwycięstwo w sezonie. Chorzowianie w następnej kolejce zmierzą się na wyjeździe z Puszczą Niepołomice, a Chrobry u siebie z Puszczą Niepołomice.