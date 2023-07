Wisła Kraków podzieliła się niezwykle pozytywnymi informacjami. Wyrok w sprawie Marzeny S. właśnie uzyskał prawomocność. To oznacza, że była prezes Białej Gwiazdy musi zwrócić do kasy klubu ponad 500 tysięcy złotych.

PressFocus Na zdjęciu: Marzena S., była prezes Wisły Kraków

Wisła Kraków uzyskała pozytywne dla siebie rozstrzygnięcie

Sąd Apelacyjny oddalił apelację byłej prezes klubu

Marzena S. musi zwrócić swojemu byłemu pracodawcy ponad 500 tysięcy złotych

Wisła czeka na zwrot znacznych środków

Wisła Kraków opublikowała stosunkowo krótki, jednak niezwykle pozytywny dla klubu komunikat. Sąd Apelacyjny w stolicy Małopolski postanowił oddalić apelację Marzeny S., która w ten sposób zareagowała na niekorzystny dla niej wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z grudnia 2021 roku.

Co to oznacza? Była prezes Białej Gwiazdy musi zwrócić do klubowej kasy dokładnie 522 083,51 złotych, ponieważ wraz z oddaleniem jej apelacji przez SA w Krakowie wyrok poprzedniej instancji stał się prawomocny.

Pełną treść komunikatu można znaleźć poniżej:

Wisła Kraków informuje, że Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację Marzeny S-C w toczącej się sprawie z powództwa Klubu. W związku z powyższym wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 grudnia 2021 roku – zasądzający od Marzeny S-C na rzecz Wisły Kraków kwotę w wysokości 522 083,51 złotych – stał się prawomocny. Wisłę Kraków w tej sprawie reprezentowała Kancelaria Prawna SPCG, której dziękujemy za profesjonalną reprezentację.

Chociaż oczywiście doprowadzenie do doprowadzenie całej sprawy do finału, czyli pojawienie się wspomnianej wyżej kwoty na koncie klubu to daleka droga, uprawomocnienie się wyroku jest kolejnym ważnym krokiem w kwestii zamknięcia tego etapu działań.