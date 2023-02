PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Zespół sędziowski pod dowództwem Szymona Marciniaka będzie rozjemcą hitowego meczu w ramach 20. kolejki Fortuna 1 Ligi, w którym zmierzą się ze sobą Arka Gdynia oraz Wisła Kraków.

PZPN za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej podał obsadę sędziowską na 20. kolejkę Fortuna 1 Ligi. Najciekawszym spotkaniem tej serii gier będzie starcie Arki Gdynia z Wisłą Kraków. Jak na rangę meczu przystało, rozjemcą pojedynku pomiędzy Żółto-Niebieskimi a Białą Gwiazdą będzie najlepszy polski sędzia – Szymon Marciniak.

Asystentami arbitra, który miał okazję poprowadzić finał mistrzostw świata w Katarze, będą Tomasz Listkiewcz oraz Krzysztof Nejman, sędzią technicznym będzie Filip Kaliszewski, a w wozie VAR usiądą Łukasz Szczech i Tomasz Marciniak, czyli brat arbitra z Płocka. Początek starcia Arki Gdyni z Wisłą Kraków w najbliższą sobotę 18 lutego o godzinie 17:30.

To spotkanie może mieć bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o układ tabeli. Co prawda, Arkowcy są na czwartej pozycji, a zespół z Reymonta zajmuje dopiero dziesiątą lokatę, ale obie drużyny dzielą tylko cztery punkty. Wydaje się, że zarówno Arka Gdynia, jak i Wisła Kraków są jednym z faworytów do upragnionego awansu na boiska PKO BP Ekstraklasy.

Liderem Fortuna 1 Ligi jest ŁKS Łódź, który uzbierał na swoim koncie 38 oczek. W czołówce znajdują się też takie ekipy jak Ruch Chorzów czy Puszcza Niepołomice.