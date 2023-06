"Sytuacja na dziś wymaga mojego powrotu. Spadek z Ekstraklasy wymusił konieczność działań" - powiedział Adam Mandziara uzasadniając swój powrót do Lechii Gdańsk.

PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk rozpoczyna przygotowania do gry w Fortuna 1. lidze

Klub boryka się z wieloma problemami natury finansowo-organizacyjnej

W radzie nadzorczej znów zasiądzie Adam Mandziara

Znana twarz znów rządzi w Lechii

Lechia Gdańsk spadła z PKO Ekstraklasy po fatalnym sezonie w swoim wykonaniu. Choć na początku nic tego nie zapowiadało. Klub bowiem jeszcze w wakacje grał w eliminacjach europejskich pucharów. To jednak szybko zamieniło się w dramatyczną walkę o utrzymanie. Nie pomogła zmiana trenera, ani odsuwanie piłkarzy od składu. Teraz klub będzie musiał sobie radzić w Fortuna 1. lidze. Z tego też powodu do Lechii wraca Adam Mandziara. Tym razem do rady nadzorczej.

– Sytuacja na dziś wymaga mojego powrotu. Spadek z Ekstraklasy wymusił konieczność restrukturyzacji klubu, związane z tym dokapitalizowanie spółki, kontynuowanie procesów sprzedaży i inne zadania, które bez obecności właściciela są niemożliwe do realizacji – powiedział Adam Mandziara dla mediów klubowych.

