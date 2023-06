"Mając na uwadze obecną sytuację naszego Klubu oraz oświadczenia mniejszościowych udziałowców Arki Gdynia, a także jej sponsorów, wzywamy przedstawicieli miasta Gdynia do jak najszybszej interwencji" - rozpoczynają swoje oświadczenie kibice Arki, którzy domagają się odejścia rodziny Kołakowskich z klubu.

Kibice Arki Gdynia rozpoczęli bojkot klubu

Stowarzyszenie fanów wzywa do “Natychmiastowego odejścia Kołakowskich z Arki”

To pokłosie kolejnej porażki w walce o Ekstraklasę

Gorące dni w Arce Gdynia

Arka Gdynia kolejny raz nie dała rady awansować do PKO Ekstraklasy. To już trzeci sezon z rzędu, który gdynianie spędzili w Fortuna 1. lidze. Tym razem zajęli ósme miejsce w tabeli i rozpoczynają przygotowania do kolejnej batalii na zapleczu Ekstraklasy. Jednak nie wiadomo jeszcze z kim na pozycji prezesa i właściciela. Bowiem kibice coraz głośniej wyrażają swój sprzeciw wobec obecności rodziny Kołakowskich w klubie. W tej sprawie fani wydali oświadczenie.

– Mając na uwadze obecną sytuację naszego Klubu oraz oświadczenia mniejszościowych udziałowców Arki Gdynia, a także jej sponsorów, wzywamy przedstawicieli miasta Gdynia do jak najszybszej interwencji.

Oczekujemy od przedstawicieli miasta działań, które spowodują, iż formalny właściciel oraz prezes Klubu (tj. Pan Michał Kołakowski) oraz jego ojciec (tj. Pan Jarosław Kołakowski), który nieformalnie zarządza klubem z tylnego fotela, usiądą do oficjalnych rozmów w gdyńskim magistracie. Liczymy, że stanie się to najpóźniej w nadchodzącym tygodniu, gdyż mamy świadomość, że czasu do rozpoczęcia nowego sezonu jest coraz mniej.

Jako kibice gdyńskiej Arki apelujemy również, aby wstrzymać finansowanie Klubu do momentu rozstrzygnięcia obecnej sytuacji, a zamrożone środki przekazać na rozwój infrastruktury, która służyłaby w przyszłości gdyńskiej młodzieży. Jesteśmy przekonani, iż będzie to obecnie najlepsze rozwiązanie. Inwestowanie w młode pokolenia i stwarzanie im godnych warunków do treningu powinno być jednym z naszych głównych priorytetów.

Jednocześnie wzywamy wszystkich kibiców do niekupowania karnetów oraz biletów na nowy sezon oraz do wstrzymania się z zakupami w Oficjalnym Sklepie Arki Gdynia do momentu finalnych rozstrzygnięć – czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki.

