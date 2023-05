IMAGO / Adam Starszyński / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

ŁKS Łódź jest już pewny awansu do PKO BP Ekstraklasy

Rycerze Wiosny byli bezkonkurencyjni w Fortuna 1 Lidze

Trener Kazimierz Moskal zapewnił, że klub zrobi wszystko, żeby wzmocnić jego zespół

“Zdajemy sobie sprawę, że wymagania w Ekstraklasie są dużo większe”

ŁKS Łódź to pierwszy beniaminek PKO BP Ekstraklasy w kampanii 2023/2024. Rycerze Wiosny wracają na najwyższy poziom rozgrywkowy, a duża w tym zasługa Kazimierza Moskala. Szkoleniowiec zwycięzcy Fortuna 1 Ligi wziął udział w programie “Futbol Raport” na kanale “Meczyki.pl”, gdzie skomentował awans swojego zespołu do elity.

– Kluczowe momenty tego sezonu? Wygrana z GKS-em Katowice 5:1 – ten mecz dał nam sporo wiary. Drugim takim spotkaniem było zwycięstwo z Wisłą Kraków w Łodzi, które mocno zbliżyło nas do awansu – przyznał Kazimierz Moskal.

– Cieszę się chwilą. To jest moment, w którym można złapać trochę oddechu. Jeśli dziś mielibyśmy zamartwiać się tym, co będzie za kilka miesięcy, to nie miałoby to sensu. Oczywiście, że będziemy robili wszystko, by odpowiednio wzmocnić ten zespół. Zdajemy sobie sprawę, że wymagania w Ekstraklasie są dużo większe – dodał trener.