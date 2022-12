fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Ruch Chorzów

Ruch Chorzów już 3 stycznia zacznie na dobre przygotowania do rundy wiosennej, chcąc walczyć o powrót do elity. Niebiescy najpierw będą trenować na chorzowskich obiektach, a od 19 do 28 stycznia będą przebywać na zgrupowanie w Rybniku-Kamieniu. Pierwszy etap przygotowań został nieco skomplikowany.

Ruch Chorzów ma na dzisiaj zaplanowanych pięć sparingów po Nowym Roku

Odwołane zostało spotkanie kontrolne Niebieskich z Wisłą Kraków

Klub z Chorzowa jest w trakcie poszukiwania nowego rywala

Nie dojdzie do skutku sparing Ruchu z Wisłą

Ruch Chorzów pierwszy mecz kontrolny w 2023 roku miał rozegrać 14 stycznia. Niebiescy mieli zmierzyć się z Wisłą Kraków. Ostatecznie jednak chorzowianie swojego sparingu z Białą Gwiazdą nie zagrają, bo wiślacy w tym czasie ostatecznie udadzą się na zgrupowanie. Ekipa z Reymonta od 7 do 28 stycznia będzie przebywać w Turcji.

W klubie z Chorzowa jednak nikt nie panikuje z powodu utarty jednego ze sparingpartnerów. Aktualnie trwają prace związane ze znalezieniem zespołu, który będzie mógł w ustalonym terminie zmierzyć się z chorzowianami. Tymczasem w trakcie zgrupowania w Rybniku-Kamieniu chorzowski team rozegra cztery sparingi, w tym dwa w jednym dniu.

Zobacz także:

Kolejny raz drgnie temat nowego stadionu Ruchu? Enigamtyczny plan władz Chorzowa Ruch Chorzów to jeden z tych klubów, który wciąż musi rozgrywać swoje spotkania na stadionie, który swój prime ma już dawno za sobą. Niewykluczone jednak, że coś drgnie w kierunku powstania nowego obiektu po Nowym Roku. Zwiastować to mogą plany budżetu miasta na 2023 rok. Ruch jest jednym z bardziej znanych polskich klubów, marzących o Czytaj dalej…

Próbą generalną dla Ruchu przed startem rundy wiosennej będzie natomiast starcie z GKS-em Jastrzębie, które odbędzie się 4 lutego. Drużyna Grzegorza Kurdziela plasuje się obecnie na dziewiątym miejsce w tabeli eWinner 2 Ligi.

Ruch do drugiej części sezonu na zapleczu PKO Ekstraklasy przystąpi, plasując się aktualnie na trzeciej pozycji w tabeli. Przed ekipą Jarosława Skrobacza, są tylko ŁKS, czy Puszcza Niepołomice.

Czytaj więcej: Ruch bardzo skuteczny w sparingu z GKS-em Tychy, Kwietniewski z dubletem