fot. PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice - Polonia Warszawa

GKS Katowice w piątkowy wieczor doznał piątej porażki w sezonie

Panaceum na Trójkolorywych znalazła Polonia Warszawa, notująca trzecie zwycięstwo w sezonie

Bramki dla stołecznej ekipy zdobyli Nikodem Zawistowski i Paweł Tomczyk

GKS – Polonia: dwa gole załatwiły sprawę

GKS Katowice podchodził do sobotniego spotkania, mając zamiar przerwać serię meczów bez wygranej. Ekipa Rafała Góraka ostatni raz trzy punkty w lidze wywalczyła pod koniec sierpnia, pokonując u siebie Resovię (3:0). Na drodze katowiczan stanęła w piątkowy wieczór Polonia Warszawa, mogąca pochwalić się passą trzech kolejnych spotkań z rzędu. Tydzień temu stołeczna drużyna nie grała, bo spotkanie zostało przełożone. Przed reprezentacyjną przerwą zespół Rafała Smalca wygrał z kolei z Zagłębiem Sosnowiec (2:0).

Po pierwszej części gry więcej powodów do radości mieli goście. Co prawda GieKSa dłużej utrzymywała się przy piłce, ale nie miało to przełożenia na konstruowanie akcji ofensywnych. Pod tym względem górowali zawodnicy Czarnych Koszul. Efekt przyszedł w. 22. minucie, gdy lewym skrzydłem pomknął Michał Bajdur. Dośrodkował w szesnastkę, a tam z szansy na zdobycie bramki skorzystał Nikodem Zawistowski. Do przerwy było 1:0 dla gości.

Po zmianie stron scenariusz nie uległ zbytnio zmianie. Wciąż drużyną prowadzącą grę była GieKSa, ale poza wymianami podań, nic to nie dawało. Zdecydowanie konkretniejsi w swoich działaniach byli warszawianie, którzy raz po raz niepokoili defensywę gospodarzy.

Tymczasem od 55 minuty Polonia prowadziła już różnicą dwóch goli. Kolejny raz ekipa Rafała Góraka nadziała się na kontrę rywali. Tym razem udanym zagraniem w pola karne wyróżnił się Bartosz Biedrzycki. Z kolei bramkę na 2:0 zdobył Paweł Tomczyk.

Do końca zawodów rezultat już się nie zmienił i trzy punkty zainkasowała Polonia. Zespół Rafała Smalca wygrał trzecie z rzędu spotkanie ligowe, dzięki czemu może pochwalić się 16 punktami na koncie. W następnej kolejce katowicką drużynę czeka starcie wyjazdowe ze Stalą Rzeszów. Z kolei Polonia zmierzy się już we wtorek z Lechią Gdańsk w zaległym spotkaniu 12. kolejki Fortuna 1 Ligi.