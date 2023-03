Dariusz Banasik tuż po objęciu stanowiska trenera GKS-u Tychy odniósł się do celów, jakie stoją przed nim i jego nowym zespołem.

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Banasik

GKS Tychy ogłosił dzisiaj Dariusza Banasika swoim nowym szkoleniowcem

Były trener Radomiaka Radom od jakiegoś czasu poszukiwał pracy, łączony był m.in. z klubami PKO Ekstraklasy i czołowymi drużynami Fortuna 1. ligi. Teraz zdecydował się na powrót do zawodu

Podczas swojej wcześniejszej pracy Banasik wyrobił sobie opinię bardzo dobrego fachowca. Najpierw awansował z ekipą Radomiaka z II ligi do Ekstraklasy, a następnie zajął szóste miejsce w ligowej tabeli

Banasik powtórzy efekt Radomiaka w Tychach?

Dariusz Banasik od jakiegoś już czasu łączony był z klubami Fortuna 1. ligi. Najpoważniejsze rozmowy toczyły się na początku września, gdy dwukrotnie odwiedził Bielsko-Białą rozmawiając z Podbeskidziem – lokalnym rywalem GKS-u Tychy. Teraz jednak, gdy objął tyszan skupić ma się na awansie zespołu do PKO Ekstraklasy. Jednocześnie powtarzając to samo, co zrobił w Radomiu.

⚽️ Dariusz #Banasik nowym szkoleniowcem GKS-u Tychy! ✍️



Trenerze, witamy w Tychach i życzymy wielu trójkolorowych sukcesów! ✊



Więcej informacji: 👇 — GKS Tychy (@GKSTychy1971) March 27, 2023

Chcę zbudować dobry zespół, który będzie w stanie wywalczyć sobie Ekstraklasę w następnym sezonie – mówi w rozmowie z portalem meczyki.pl nowy trener GKS-u Tychy. Myślę, że klub wie, jakim jestem trenerem. W ostatnich latach pokazałem, że potrafię walczyć awanse do wyższych lig. To nie jest przypadek, że tutaj trafiłem. Wszyscy wierzą, że stworzę zespół, który znajdzie się w Ekstraklasie – dodaje.

GKS Tychy zajmuje obecnie jedenaste miejsce w tabeli Fortuna 1. ligi z dorobkiem 27 punktów. Ekipa Dariusza Banasika najbliższy mecz rozegra na wyjeździe z Resovią Rzeszów, w poniedziałek 3. kwietnia. A celem na najbliższe tygodnie będzie – spokojnie się utrzymać. Chcemy wygrać jak najwięcej meczów i dzięki temu przygotować się jak najlepiej do nowego sezonu – stwierdza nowy szkoleniowiec tyszan.

