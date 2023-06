PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Stal Rzeszów ostatecznie nie awansowała do PKO BP Ekstraklasy

Udział Żurawi w barażach i tak był wielkim sukcesem beniaminka Fortuna 1 Ligi

Daniel Myśliwiec mimo wszystko nie pozostanie na ławce trenerskiej klubu z Podkarpacia

Daniel Myśliwiec odchodzi ze Stali Rzeszów

Stal Rzeszów poprzez oficjalny komunikat potwierdziła wcześniejsze plotki o odejściu Daniela Myśliwca. 37-latek przestał pełnić funkcję trenera drużyny Żurawi, a umowa pomiędzy stronami została rozwiązana za porozumieniem stron.

Tak więc, klub z Podkarpacia wkrótce będzie musiał zatrudnić nowego szkoleniowca, a Daniel Myśliwiec być może podejmie się nowego wyzwania. Urodzony w Jaśle menedżer pracował w Rzeszowie od grudnia 2020 roku.

37-latkowi przed sezonem 2022/2023 udało się awansować do Fortuna 1 Ligi, a w swoim pierwszym sezonie na zapleczu prowadzony przez Daniela Myśliwca zespół dotarł do półfinału baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy.