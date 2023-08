fot. PressFocus Na zdjęciu: Conrado

Lechia Gdańsk w sezonie 2022/2023 spadła z Ekstraklasy

Tego lata wielu zawodników opuściło jej szeregi

W tej grupie miał znaleźć się także Conrado, lecz ten najprawdopodobniej zostanie w Gdańsku

“Kibice i miasto na to zasługują”

Lechia Gdańsk ma za sobą fatalny sezon, który zakończył się spadkiem z Ekstraklasy. Latem drużynę opuściło wielu zawodników, którzy znaleźli zatrudnienie w innych klubach. Przyszłość Lechii stała pod znakiem zapytania, lecz wydaje się, że po zmianie właściciela szybko stanie na nogi.

Wśród odchodzących miał znaleźć się Conrado, którym interesowano się między innymi w Częstochowie i Krakowie. Wygląda na to, że udało się go jednak przekonać do pozostania w Gdańsku. Brazylijczyk sugeruje, że jego celem jest pomoc Lechii w szybkim powrocie do Ekstraklasy.

– Miałem oferty między innymi z MLS i z Cracovii. Mam jednak ważny kontrakt w Lechii i muszę to zaakceptować. To skomplikowane, bo propozycje były ciekawe. Aktualnie jestem w Gdańsku, muszę dalej pracować i skupiać na tym, aby drużyna uzyskiwała jak najlepsze wyniki. Zamysł jest taki, żebym został i pomógł wrócić do Ekstraklasy. Długa droga przed nami, ale musimy to zrobić, bo kibice i miasto na to zasługują – powiedział w rozmowie ze Sport.trojmiasto.pl.

