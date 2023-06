Grad goli w meczu o Ekstraklasę. Będzie debiut w elicie! [WIDEO]

Puszcza Niepołomice osiągnęła historyczny sukces. Tomasz Tułacz i spółka awansowali do Ekstraklasy. W finale barażu pokonali Termalikę 3:2 po dogrywce.

PressFocus Na zdjęciu: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Puszcza Niepołomice

Puszcza Niepołomice zagra w Ekstraklasie po raz pierwszy w historii

W finale wyższość drużyny Tomasza Tułacza musiała uznać Termalica

Do wyłonienia beniaminka Ekstraklasy potrzebna była dogrywka

Puszcza wita się z Ekstraklasą. Termalica zostaje na zapleczu

Sezon 2022/2023 w Fortuna 1. Liga, kończył się w Niecieczy, gdzie miał miejsce finał barażu o Ekstraklasę. Do boju o udział w elicie stanęła Termalica i Puszcza Niepołomice.

Na gole w tym meczu trzeba było poczekać do drugiej połowy. Termalica objęła prowadzenie, by później przegrywać 1:2, a finalnie doprowadzić do dogrywki przy wyniku 2:2.

Ostatnie słowo z finale barażu o Ekstraklasę, należało do Puszczy. Do siatki w 99. minucie trafił Konrad Stępień, który zdobył bramkę na 3:2. Dzięki temu golowi, to Puszcza zagra w Ekstraklasie, po raz pierwszy w swojej historii. Termalica zostaje zaś w Fortuna 1. Liga.

